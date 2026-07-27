Accident la Ipotești: Un adolescent  a fost rănit după ce a pătruns cu trotineta electrică în calea unui autoturism

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Un accident rutier s-a produs duminică, 26 iulie 2026, în jurul orei 17:15, pe raza comunei Ipotești. Un adolescent de 17 ani, care conducea o trotinetă electrică pe strada Traian Vuia, a pătruns pe DJ 208A fără a se asigura corespunzător și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Opel care circula regulamentar pe direcția Bosanci – Suceava.

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În urma impactului, tânărul a suferit leziuni traumatice și a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Evaluat de echipajul SMURD, acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, escoriații la ambii genunchi și policontuzii.

Conducătorul autoturismului, un bărbat de 53 de ani din comuna Ipotești, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Adolescentul nu a putut fi testat din cauza stării de sănătate. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă