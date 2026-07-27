Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Falticeni Accident în lanț pe DN 2, lângă Fălticeni. Doi pasageri au fost...

Accident în lanț pe DN 2, lângă Fălticeni. Doi pasageri au fost răniți după ce un șofer nu a păstrat distanța suficientă față de un alt autoturism


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident rutier s-a produs duminică, 26 iulie 2026, în jurul orei 09:30, pe DN 2 – E85, în afara localității, pe relația Fălticeni – Vadu Moldovei, la intersecția cu DJ 208F, kilometrul 404+500. Un autoturism a lovit din spate un alt vehicul care oprise, iar impactul a antrenat și un al treilea autoturism.

Potrivit primelor date, conducătorul unui autoturism marca Dacia, un bărbat de 73 de ani din municipiul Suceava, nu a păstrat o distanță suficientă față de un autoturism marca Volkswagen care oprise. A rezultat o coliziune față-spate. În urma impactului, Volkswagen-ul a fost proiectat într-un autoturism marca Nissan, care era, de asemenea, oprit.

În autoturismul Volkswagen se aflau doi pasageri, un bărbat de 66 de ani și o femeie de 60 de ani, ambii din municipiul Fălticeni. Aceștia au suferit leziuni și au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni. Bărbatul a fost diagnosticat cu contuzie la coloana cervicală, iar femeia cu contuzie la torace. Ambii au primit îngrijiri medicale de specialitate și nu a fost necesară internarea.

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Din primele verificări, vinovat de producerea accidentului se face șoferul autoturismului Dacia, care nu a păstrat distanța de siguranță. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 196 alineatele 2, 3 și 4 din Codul Penal.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Festivalul-Concurs de Toacă „Lemnul Sfânt care Cântă” și-a desemnat laureații celei...

Rata de promovare la Examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea...

Bărbat reținut în arest la Vatra Dornei pentru conducere fără permis...