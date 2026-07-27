Accident în lanț pe DN 2, lângă Fălticeni. Doi pasageri au fost răniți după ce un șofer nu a păstrat distanța suficientă față de un alt autoturism

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Un accident rutier s-a produs duminică, 26 iulie 2026, în jurul orei 09:30, pe DN 2 – E85, în afara localității, pe relația Fălticeni – Vadu Moldovei, la intersecția cu DJ 208F, kilometrul 404+500. Un autoturism a lovit din spate un alt vehicul care oprise, iar impactul a antrenat și un al treilea autoturism.

Potrivit primelor date, conducătorul unui autoturism marca Dacia, un bărbat de 73 de ani din municipiul Suceava, nu a păstrat o distanță suficientă față de un autoturism marca Volkswagen care oprise. A rezultat o coliziune față-spate. În urma impactului, Volkswagen-ul a fost proiectat într-un autoturism marca Nissan, care era, de asemenea, oprit.

În autoturismul Volkswagen se aflau doi pasageri, un bărbat de 66 de ani și o femeie de 60 de ani, ambii din municipiul Fălticeni. Aceștia au suferit leziuni și au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni. Bărbatul a fost diagnosticat cu contuzie la coloana cervicală, iar femeia cu contuzie la torace. Ambii au primit îngrijiri medicale de specialitate și nu a fost necesară internarea.

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Din primele verificări, vinovat de producerea accidentului se face șoferul autoturismului Dacia, care nu a păstrat distanța de siguranță. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 196 alineatele 2, 3 și 4 din Codul Penal.