Accident rutier în Vicovu de Sus. Un copil de 5 ani a fost rănit ușor după o coliziune soldată cu avarierea a trei autoturisme

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Un accident rutier s-a produs duminică, 26 iulie 2026, în jurul orei 15:42, pe raza orașului Vicovu de Sus, în dreptul sălii de evenimente „Pallas Vicov” de pe strada Calea Cernăuți. În incident au fost implicate trei autoturisme – două aflate în deplasare și unul staționat – soldat cu avarierea vehiculelor și rănirea ușoară a unui minor de 5 ani, aflat în calitate de pasager.

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligației de a se asigura în momentul întoarcerii de pe un sens de mers pe celălalt, prin viraj. Conducătorul unui autoturism marca Volvo, un bărbat de 30 de ani din Vicovu de Sus, care circula din direcția comunei Straja către Vicovu de Jos, a intrat în coliziune cu un autoturism marca Renault condus de un bărbat de 48 de ani tot din Vicovu de Sus, care se deplasa regulamentar din direcția Vicovu de Jos către Straja.

În urma impactului dintre cele două vehicule a fost avariat și un al treilea autoturism, marca Mercedes-Benz, aparținând unui bărbat de 36 de ani din Vicovu de Sus. Acesta era parcat regulamentar, în afara părții carosabile.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

La fața locului a intervenit un echipaj medical SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, împreună cu un echipaj de pompieri. Aceștia au acordat îngrijiri medicale de specialitate minorului de 5 ani, diagnosticat cu contuzie la toracele superior.

Cercetarea la fața locului a fost efectuată de lucrătorii Poliției orașului Vicovu de Sus. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 196 alineatul (2) din Codul Penal.