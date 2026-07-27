„Lume, lume… hai la târg!” revine la Muzeul Satului Bucovinean. Meșteri, produse tradiționale și concert Fuego, între 31 iulie și 2 august



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Satului Bucovinean găzduiește, în perioada 31 iulie – 2 august 2026, o nouă ediție a manifestării culturale „Lume, lume… hai la târg!”, eveniment devenit deja o frumoasă tradiție a Muzeului Național al Bucovinei. Pe ulițele satului, vizitatorii vor fi întâmpinați de meșteri populari din toate colțurile țării și din Republica Moldova, care vor expune și vor pune în vânzare obiecte autentice realizate manual.

Alături de ei, producători locali vor aduce vinuri, cozonaci, zacuscă, produse din lavandă, miere și alte bunătăți tradiționale. Nu vor lipsi nici expozanții de produse handmade și de obiecte de anticariat, pentru toate gusturile și toate bugetele. Evenimentul își propune să promoveze valorile culturii populare, meșteșugurile și meseriile tradiționale, activitatea meșterilor și creatorilor populari, precum și patrimoniul turistic al zonei și al Muzeului Satului Bucovinean.

Pe lângă târgul cu vânzare, organizatorii au pregătit și un program artistic. Vineri, 31 iulie, de la ora 18:00, vor urca pe scenă Marius Zgâianu, Vasile Ostafi, Marta Crețu, Oana Zgâianu, Vlăduț Crăciun, Larisa Țugui, Ana Maria Hacman, Alessia Serediuc și Grupul vocal Dulce Glas Bucovinean.

Sâmbătă, 1 august, de la ora 16:00, vor evolua grupurile „Plaiurile Preuteștiului” și „Moștenitorii Bucovinei”, coordonate de Carolică Bordea. În aceeași zi, de la ora 18:00, va avea loc concertul extraordinar susținut de Paul Surugiu – Fuego.

Duminică, 2 august, de la ora 17:00, scena va aparține artiștilor Marius Zgâianu, Gabriela Teișanu, Nicoleta Cojocaru, Doina și Ciprian Petroaie, Valentina Tipa Lulciuc, Oana Zgâianu, Ioana Penciuc, Marta Crețu și Ansamblului folcloric Piatra Străjii din Pojorâta.

Prețul biletelor de acces este de 8 lei pentru adulți, 4 lei pentru pensionari și 2 lei pentru elevi și studenți. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.