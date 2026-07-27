Accidentul cu patru răniți de la Pojorâta: Un șofer a pătruns pe contrasens într-o curbă periculoasă și a lovit frontal un alt autoturism

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Un accident rutier s-a produs duminică, 26 iulie 2026, în jurul orei 11:30, pe DN 17, la kilometrul 180, pe raza localității Pojorâta. Un autoturism care circula din direcția Vatra Dornei spre Câmpulung Moldovenesc a pătruns pe sensul opus de mers, într-o curbă periculoasă la dreapta, semnalizată corespunzător, și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism care venea din sens opus.

În urma impactului, autoturismul care a pătruns pe contrasens a fost proiectat în parapetul metalic de pe partea stângă a drumului, în sensul său de mers. În cele două vehicule se aflau patru persoane, toate fiind rănite.

Conducătorul autoturismului care a intrat pe contrasens, un bărbat de 41 de ani din județul Botoșani, a suferit o contuzie la umărul stâng. Pasagera de pe locul din dreapta față a aceluiași autoturism, o femeie de 46 de ani tot din județul Botoșani, a fost diagnosticată cu policontuzii, contuzie la umărul drept și contuzie la bazin.

Din celălalt autoturism, condus regulamentar de o femeie de 44 de ani din județul Botoșani, au rezultat de asemenea răniți. Conducătoarea a suferit o contuzie la coloana lombară, iar pasagera de pe locul din dreapta față, o femeie de 49 de ani din județul Botoșani, a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral și contuzie de bazin.

Toate cele patru persoane au fost transportate la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru îngrijiri medicale. Conducătorul care a pătruns pe contrasens a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Conducătoarea celuilalt autoturism, din cauza durerilor, nu a putut sufla în aparat și a fost testată pasiv, fără a fi indicată prezența alcoolului. Ambilor șoferi le-au fost prelevate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Potrivit verificărilor, ambii conducători auto dețin permise de conducere valabile, iar autoturismele implicate au polițe RCA și inspecții tehnice periodice în termen.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 196 alineatele 2, 3 și 4 din Codul Penal.