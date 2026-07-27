Rata de promovare la Examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026, a crescut în județul Suceava de la 72,5 la sută la 79,4 la sută după contestații

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Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat, luni, că rata de promovare la examenul național pentru definitivare în învățământ a crescut de la 72,5 la sută cât a fost inițial, la 79,4 la sută în urma soluționării celor 77 de contestații depuse de către candidații suceveni.

Rezultatele finale au fost afișate, luni, în centrele de examen și pe pagina web dedicate.

Conform ISJ Suceava, după contestații au promovat examenul național pentru definitivare în învățământ, obținând medii mai mari sau egale cu 8, un număr de 297 candidați, rata de promovare la nivelul județului Suceava crescând la 79, 4 %, față de 72, 5 % obținută înainte de contestații.

După soluționarea contestațiilor, numărul candidaților care au obținut media 10 la examenul național pentru definitivare în învățământ a rămas neschimbat, respectiv Cozmiuc-Niga T.C. Anastasia-Nicola – Asistență medicală generală (maiștri instructori) și Comber P. Maria – Asistență medicală generală (maiștri instructori).

Distribuția notelor finale obținute la examenul național pentru definitivare în învățământ după contestații este următoarea: 188 de candidați cu note între 8-10, din care 3 note de 10, 23 note între 9,99 – 9,50, 41 note între 9,49 – 9,00, 61 note între 8,99 – 8,50 și 60 note între 8,49 – 8,00.

Rezultatele finale vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august 2026.