Federația SANITAS: Au început presiunile asupra angajaților din spitale. „Nu vă lăsați intimidați!”

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Federația SANITAS anunță că, cu o zi înainte de declanșarea grevei generale în Sănătate, programată pentru marți, 28 iulie 2026, au început deja presiunile asupra angajaților. Potrivit informațiilor primite din mai multe spitale, conducerile unor unități sanitare solicită liste cu numele salariaților care și-au exprimat acordul pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă încă de luni, 27 iulie.

Sindicaliștii consideră că aceste demersuri, făcute înainte de începerea efectivă a grevei, pot fi interpretate ca instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege. Federația subliniază că semnarea pentru declanșarea grevei nu înseamnă că salariatul se află deja în grevă și nu justifică suspendarea anticipată a contractului individual de muncă.

Legea dialogului social nr. 367/2022 prevede că suspendarea contractului individual de muncă operează pe durata participării salariatului la grevă. Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 5 din 5 mai 2025, a stabilit că suspendarea intervine ca efect al aderării la grevă „doar pe durata participării la aceasta”. Cu alte cuvinte, un contract nu poate fi suspendat pentru o grevă care încă nu a început. Suspendarea poate interveni numai din momentul în care salariatul participă efectiv la grevă și numai pentru perioada în care se află efectiv în grevă.

Federația reamintește, de asemenea, că Legea nr. 367/2022 protejează expres salariații care participă la o grevă organizată cu respectarea legii: participarea sau organizarea acesteia nu reprezintă o încălcare a obligațiilor de serviciu și nu poate atrage sancționarea angajaților.

„Le transmitem tuturor colegilor noștri din Sănătate: dreptul la grevă este un drept legal. Exercitarea lui nu poate fi transformată într-un motiv de amenințare, presiune sau intimidare. Solicităm conducerilor unităților sanitare să respecte cu strictețe legea și să nu transforme procedurile administrative într-un instrument de descurajare a participării la grevă. Iar celor care cred că, în ajunul grevei generale, pot opri nemulțumirea oamenilor prin liste, amenințări sau suspendări anticipate ale contractelor de muncă le spunem atât: Nu veți opri greva prin intimidare!”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației Sanitas din România.

Sindicaliștii anunță că mâine, 28 iulie, începe greva generală în Sănătate și că nicio presiune politică, managerială sau de altă natură nu îi poate opri.

„Mâine, 28 iulie, începe greva generală în Sănătate și nicio presiune politică, managerială sau de altă natură nu ne poate opri!”, a transmis Federația SANITAS.