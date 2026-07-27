Fălticeni: Arestare la domiciliu în dosarul unei tâlhării din 2024. Inițial inculpatul a scăpat de infracțiunea de complicitate pentru că nu erau suficiente probe



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a formulat, la data de 25 iulie 2026, propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile față de un inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, în forma complicității.

În esență, s-a reținut că, la data de 13 iunie 2024, în jurul orei 01:06, în baza unei înțelegeri prealabile, inculpatul ar fi participat la acțiunea de sustragere, prin violență, a unui lănțișor din aur. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 6.000 de lei.

Prin rechizitoriul din 7 octombrie 2024 s-a dispus trimiterea în judecată a altei persoane cercetate pentru infracțiunea de tâlhărie, iar față de inculpatul vizat acum s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul complicității, întrucât, la acel moment, nu existau suficiente probe care să susțină implicarea acestuia. La data de 8 iulie 2026, urmărirea penală a fost redeschisă, ca urmare a apariției unor împrejurări noi din care a rezultat dispariția temeiului care a stat la baza soluției de clasare.

În referatul cu propunere de arestare preventivă, procurorii au reținut că, deși de la data comiterii faptei a trecut un interval de aproximativ doi ani, gravitatea concretă a faptei, modalitatea de comitere, implicarea activă a inculpatului în activitatea infracțională, antecedentele penale semnificative, existența stării de recidivă, conduita manifestată ulterior față de organele judiciare, precum și sustragerea efectivă de la activitatea de urmărire penală conturează profilul unei persoane care nu oferă garanții suficiente pentru respectarea unei măsuri preventive mai puțin restrictive.

La aceeași dată, Judecătoria Suceava a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Împotriva acestei soluții, procurorii au formulat contestație, cauza urmând a fi soluționată de instanța competentă. Hotărârea nu este definitivă.

Anterior, față de inculpat a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore de către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava – Poliția Municipiului Fălticeni – Biroul de Investigații Criminale.