IPS Calinic, după ce un credincios i-a transmis că Sfântul Sinod a interzis din 2013 cununii în mănăstri: cununia în mănăstiri se săvârșește doar în situații excepționale, cu binecuvântarea chiriarhului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a răspuns, prin rubrica „Răspunsul Ierarhului”, unei întrebări privind oficierea Tainelor Cununiei și Botezului în mănăstiri, practică semnalată ca fiind contrară Hotărârii Sfântului Sinod nr. 311 din 28 februarie 2013.

În mesajul adresat ierarhului, un credincios semnala cu îngrijorare că, în ciuda interdicției sinodale care prevede ca aceste Taine să fie săvârșite exclusiv în bisericile parohiale, se continuă oficierea lor în așezăminte monahale. Autorul atrăgea atenția că mănăstirea este, prin vocație, un spațiu al isihiei și al pocăinței, nu un centru de evenimente sociale, și că o astfel de practică riscă să marginalizeze parohiile și să creeze impresia greșită că o Taină săvârșită într-o mănăstire ar fi „mai validă” sau ar purta un har sporit.

În răspunsul său, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a precizat că, în prezent, Taina Cununiei se săvârșește în mănăstiri numai în anumite situații excepționale, analizate pastoral și îngăduite cu binecuvântarea chiriarhului. Este vorba, între altele, despre persoane care au avut o legătură apropiată și îndelungată cu un așezământ monahal, pe care l-au ajutat în mod constant, precum și despre români care, din cauza conflictului din Ucraina, nu pot ajunge la parohiile românești de care aparțin.

În asemenea cazuri, se solicită în prealabil acordul preotului paroh, iar acesta este invitat să participe la săvârșirea slujbei, potrivit prevederilor Hotărârii Sfântului Sinod nr. 311 din 28 februarie 2013. Nu este vorba, a subliniat ierarhul, despre o practică generală și nici despre desconsiderarea parohiei, ci despre o iconomie pastorală aplicată în împrejurări deosebite, cu respectarea legăturii mirilor cu parohia de care aparțin.

Săvârșirea Tainei într-un astfel de context nu înseamnă că aceasta ar fi considerată mai valoroasă sau mai plină de har decât Cununia oficiată într-o biserică parohială. Harul Tainei este același, iar parohia rămâne cadrul firesc al vieții sacramentale a familiei creștine, a conchis Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.