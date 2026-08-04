Președintele Șoldan: A început turnarea ultimului strat de asfalt pe noul drum de legătură spre Aeroportul Suceava

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A început turnarea ultimului strat de asfalt, cel de uzură, pe noul drum de legătură spre Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, a anunțat, marți, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Este al treilea și ultimul strat, pe care vor circula efectiv autovehiculele și care asigură aderența și rezistența drumului. Noua arteră va avea o lungime de aproximativ cinci kilometri și va lega strada Plevnei din cartierul Burdujeni de aeroport.

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După finalizarea asfaltării, vor continua lucrările la sistemul de scurgere a apelor, semnalizarea rutieră, montarea parapetelor și amenajarea sensului giratoriu din zona aeroportului.

Investiția, în valoare de 23,77 milioane de lei, este finanțată din bugetul Consiliului Județean Suceava. Noul drum va asigura o rută alternativă spre aeroport, iar prin sensul giratoriu se va conecta direct cu DJ 290A, parcarea aeroportului, Centrul Economic Bucovina și, în viitor, cu breteaua de legătură la Autostrada A7.

Termenul contractual de finalizare este martie 2027, însă ritmul foarte bun al lucrărilor oferă motive să se creadă că drumul ar putea fi deschis circulației încă din acest an, a precizat Șoldan.