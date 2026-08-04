Polițiștii rutieri suceveni au verificat sute de șoferi: zeci de permise reținute pentru alcool, viteză și alte abateri

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În weekendul 31 iulie – 2 august 2026, Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a desfășurat o amplă acțiune pe linia combaterii consumului de alcool sau a substanțelor psihoactive de către conducătorii auto, precum și pentru prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteză și a depășirilor neregulamentare.

Pe componenta alcool și substanțe psihoactive, polițiștii au testat 403 conducători auto la alcoolscop și alți 4 la drugtest. Au fost aplicate 186 de sancțiuni, în valoare totală de 74.029,5 lei. Au fost reținute 14 permise de conducere, dintre care 7 pentru alcool și 7 pentru alte abateri, precum și 6 certificate de înmatriculare. Au fost constatate 12 infracțiuni: 6 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, 2 pentru conducerea cu permis reținut sau suspendat și 4 pentru conducerea fără permis de conducere.

În aceeași perioadă, acțiunea pe linia vitezei și a depășirilor neregulamentare a generat 435 de contravenții (231 pentru viteză, 15 pentru depășiri și 189 pentru alte abateri), în valoare totală de 341.413 lei. Au fost reținute 48 de permise de conducere (25 pentru viteză, 15 pentru depășiri și 8 pentru alte abateri) și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare (pentru probleme legate de ITP, RCA, defecțiuni tehnice sau folii). A fost constatată o infracțiune, încadrată la articolul 334 alineatul 1 din Codul penal.