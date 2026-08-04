Un bărbat a copt vinete și a dat foc la bucătăria de vară la Forăști

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Luni, 3 august 2026, în jurul orei 07:16, lucrătorii Secției de Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei au fost sesizați prin SNUAU 112 despre un incendiu izbucnit la o anexă folosită ca bucătărie de vară, aparținând familiei Dascălu din satul Forăști.

Echipa operativă s-a deplasat imediat la fața locului unde a constatat că ardea o anexă din lemn a locuinței. Pentru stingerea focului au intervenit două autospeciale ale ISU Bucovina – Detașamentul Fălticeni și o autospecială a Primăriei comunei Forăști, care au reușit lichidarea incendiului.

Potrivit declarațiilor proprietarilor, în dimineața respectivă, bărbatul a copt vinete la o sobă aflată în vecinătatea anexei. După ce a terminat și a intrat în casă cu vinetele, în aproximativ 10 minute a observat că anexa a luat foc. Burlanul metalic al sobei căzuse pe construcția din lemn, provocând aprinderea.

În incendiu au ars circa 10 metri pătrați din acoperișul anexei gospodărești. Specialiștii ISU Bucovina au stabilit că sursa de aprindere a fost efectul termic al burlanului metalic căzut pe structura din lemn. Nu a existat pericol de propagare la locuința principală sau la casele învecinate.

Nu au fost înregistrate victime. Proprietarii au estimat prejudiciul la aproximativ 10.000 de lei, iar familia nu deține asigurare pentru incendiu.