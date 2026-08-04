Un bărbat din Stulpicani a fost rănit grav de un TAF scăpat de sub control

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Un bărbat din comuna Stulpicani a fost rănit marți, 3 august 2026, după ce a fost atins de roata unui utilaj forestier tip TAF, în zona denumită Ghirleu, de pe raza satului Stulpicani.

Potrivit polițiștilor, în jurul orei 15:30, un bărbat din Frasin (sat Plutonița), proprietar al utilajului și angajat al Ocolului Silvic Stulpicani, se deplasa împreună cu colegul său de muncă, un bărbat din Stulpicani (sat Vadu Negrilesei), spre o pădure proprietate privată.

Cei doi intenționau să ia lemne de foc, cu acordul proprietarului.

În timpul deplasării pe fondul forestier, conducătorul TAF-ului a oprit la un izvor pentru a lua apă. Utilajul a început însă să se deplaseze singur înapoi. Celălalt, care se afla pe TAF, în spatele scaunului șoferului, a sărit din utilaj și a fost atins de roată, suferind leziuni la nivelul abdomenului.

Incidentul a fost sesizat la 112, iar bărbatul rănit a fost preluat conștient de un echipaj de pompieri și transportat cu dificultate la ambulanță și apoi la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Acolo se află internat cu multiple traumatisme la nivelul toracelui.

Polițiștii din Frasin continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.