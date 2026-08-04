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Accident pe DN 2, între Pătrăuți și Dărmănești: o șoferiță beată a generat o coliziune în lanț


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Luni, 3 august, în jurul orei 12.40, pe DN 2, între localitățile Pătrăuți și Dărmănești, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Traficul a fost blocat temporar.

O femeie de 37 de ani din comuna Dărmănești conducea un autoturism marca Audi pe direcția Dărmănești – Suceava. Pe fondul nerespectării distanței corespunzătoare față de vehiculul din față, un Hyundai, a intrat în coliziune față-spate cu acesta. În urma impactului, autoturismul Hyundai a fost proiectat în mașina care circula pe sensul opus.

Din eveniment nu au rezultat victime omenești.

Conducătorii celor trei vehicule au fost testați cu etilometrul. Rezultatul pentru șoferița de 37 de ani a fost pozitiv: 1,853 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost condusă la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.


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