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Primarul Vasile Rîmbu cere sucevenilor încredere și răbdare: Construim viitorul. Stradă cu stradă


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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis un mesaj sucevenilor, pe pagina sa de Facebook, în care subliniază eforturile administrației locale de modernizare a orașului. Edilul a vorbit despre importanța bugetului și despre lucrările aflate în desfășurare pe mai multe străzi.

Rîmbu a precizat că, la începutul mandatului, administrația a achitat obligațiile financiare anterioare și a pus în ordine finanțele, cu gândul la dezvoltare. Scopul a fost, potrivit primarului, ca Suceava să devină un oraș „viu” și „în lucru”.

El a arătat că, privite izolat, intervențiile pot părea punctuale, însă, luate împreună, reprezintă o transformare urbană necesară și așteptată de locuitori. Modernizarea, a adăugat edilul, va ajunge în toate zonele orașului.

„Ca o concluzie: nu reparăm – construim. Vă cer doar încredere și răbdare. Suceava se face bine prin fapte care deja încep să se vadă”, a scris Vasile Rîmbu.

Primarul a încheiat mesajul mulțumind sucevenilor pentru sprijin.


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