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Ministrul Mediului a cerut control de urgență la Garda de Mediu din Suceava și în alte patru județe


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Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a solicitat corpului de control al ministerului un control de urgență privind modul în care au fost prioritizate problemele grave de mediu din cinci județe, printre care și Suceava. Acțiunea vizează și județele Ialomița, Gorj, Timiș și Tulcea.

Potrivit ministrului, corpul de control va analiza dacă activitatea comisariatelor județene reflectă o preocupare reală pentru rezolvarea problemelor sistemice de mediu sau dacă se limitează la generarea de cifre record de amenzi pentru nereguli minore, doar pentru a bifa protecția mediului.

Diana Buzoianu a explicat că decizia vine după numeroase sesizări primite în deplasările din țară, unde localnicii reclamă că Garda de Mediu ar fi „mână în mână” cu autoritățile locale, că inspectorii nu răspund la sesizări sau că probleme vechi de mediu rămân nerezolvate ani de zile.

Ministrul a precizat că, deși Garda de Mediu are sute de inspectori profesioniști care își fac treaba corect, există și cazuri în care comisari șefi sau inspectori acționează la comanda unor interese politice locale sau nu pun binele comunității pe primul plan.

Buzoianu a subliniat că nu o interesează „bifele” și rapoartele strălucitoare, ci ca problemele grave de mediu, care pot pune în pericol chiar viața oamenilor, să fie adresate concret. Controlul de urgență urmărește tocmai verificarea acestei prioritizări în județele vizate, inclusiv Suceava.


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