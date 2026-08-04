Performanță istorică pentru șahul sucevean: Andrei Guguță a cucerit locul I la Romanian Chess Grand Prix de la Alba Iulia

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Sportul sucevean marchează o nouă reușită de răsunet pe harta națională și internațională. Tânărul șahist Andrei Guguță, legitimat la CS Șah Suceava, a obținut locul I la categoria ELO 1551–1700 în cadrul celei de-a treia etape a prestigioasei competiții Romanian Chess Grand Prix, desfășurată în perioada 1–2 august la Alba Iulia.

Turneul a adunat la start o concurență acerbă: 404 jucători din 27 de țări. Pornit inițial de pe poziția 320 în ordinea favoriților, Andrei Guguță a avut un parcurs extraordinar pe parcursul celor două zile de concurs. Suceveanul a reușit o urcare spectaculoasă de 166 de poziții, încheind competiția pe locul 154 în clasamentul general.

La categoria sa de rating (ELO 1551–1700), care a însumat 74 de concurenți, Andrei a dominat clasamentul: locul I cu 5,5 puncte, urmat de Ghișe Bogdan (tot 5,5 puncte, departajat) și de Gheorghiță Ștefan (5 puncte). Rezultatul reprezintă cel mai important premiu adjudecat până în prezent de un șahist legitimat la un club sucevean în circuitul Grand Prix România.

Victoria de etapă este, înainte de toate, rezultatul muncii individuale, al disciplinei și al ambiției lui Andrei Guguță. În egală măsură, performanța reconfirmă valoarea proiectului de dezvoltare derulat în ultimii trei ani de cluburile de șah din județ.

„Construim pas cu pas o adevărată mișcare șahistă în tot județul. Competițiile pe care le organizăm constant la Suceava, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, Vicovu de Sus sau Putna încep să își arate roadele. Fiecare turneu local oferă jucătorilor noștri experiența și rodajul necesare pentru a face performanță la cel mai înalt nivel național”, au transmis reprezentanții clubului sucevean.

Pentru a menține acest ritm și a transforma astfel de rezultate într-o normă, clubul își dorește extinderea parteneriatelor cu mediul de afaceri local și autoritățile. Județul Suceava are nevoie de o structură sportivă solidă, capabilă să descopere, să formeze și să susțină tinerii talentați în marile competiții. Performanța lui Andrei Guguță arată că la Suceava există potențial de nivel internațional, iar investiția în mințile sclipitoare ale tinerilor sportivi este cel mai sigur drum către performanță, se mai arată în comunicatul clubului semnat de Ailincăi Doru-Cosmin, Vicepreședintele Clubului Sportiv ,,ȘAH” SUCEAVA