Accidentul grav de la Verești: Un bărbat de 80 de ani pe moped s-a dezechilibrat când era depășit de un camion și a lovit o roată a remorcii

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Luni, 3 august, în jurul orei 10.50, pe DJ 290, în afara localității Verești, a avut loc un accident rutier în care au fost implicați un moped și un ansamblu de vehicule.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un bărbat de 80 de ani din satul Prelipca, orașul Salcea, conducea un moped de culoare neagră (fără date de identificare) pe direcția Salcea – Verești. Din motive încă necunoscute, s-a dezechilibrat și a pătruns în roata dreapta spate a ultimei osii a semiremorcii unui ansamblu format din cap tractor marca Mercedes Benz și semiremorcă. Ansamblul era condus în aceeași direcție de un bărbat de 36 de ani din comuna Vânători Neamț, județul Neamț, care se afla în depășirea mopedului.

Conducătorul ansamblului de vehicule a fost testat alcoscopic, rezultatul fiind negativ.

În urma impactului, bărbatul de 80 de ani a suferit leziuni grave și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.