Valul de căldură se intensifică în județul Suceava: Cod Portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de marți, 4 august, ora 10, până sâmbătă, 8 august, ora 10, privind un val de căldură care se va intensifica în aproape toată țara, însoțit de caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale și episoade de instabilitate atmosferică.

Marți, miercuri și joi valul de căldură va fi persistent și se va intensifica în toate regiunile. Vineri intensitatea va scădea treptat, iar fenomenul se va restrânge către jumătatea de sud a țării. Pe arii relativ extinse va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor oscila între 29 și 31 de grade pe litoral și vor urca până la 40-41 de grade în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20-26 de grade.

Cod Galben marți pentru Moldova

Pentru intervalul 4 august, ora 10 – 5 august, ora 10, ANM a emis Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și pentru estul și sud-estul Transilvaniei.

În aceste zone, inclusiv în județul Suceava și în restul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Pe arii extinse va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu ITU care atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra pe litoral.

Cod Portocaliu miercuri

De miercuri, 5 august, ora 10, până joi, 6 august, ora 10, se instituie Cod Portocaliu pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei.

În Moldova, inclusiv în zona Sucevei, valul de căldură se va intensifica. Va fi caniculă, cu temperaturi maxime de 35-38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Local nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de 20-24 de grade.

Instabilitate atmosferică și averse

Pe lângă căldură, meteorologii anunță și perioade de instabilitate atmosferică. Marți și miercuri aceasta se va manifesta îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii restrânse în rest.

Vor apărea averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și, izolat, grindină. În intervale scurte de timp (1-3 ore) se pot cumula cantități de apă de 10-25 l/mp.

Valul de căldură rămâne persistent până joi, iar vineri se va restrânge treptat către sudul țării.