Pelerinaj de recunoștință pentru artiștii folclorului românesc, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în perioada 26–30 iulie 2026 a fost organizat un pelerinaj la importante mănăstiri și vetre monahale din țară, oferit unor îndrăgiți interpreți ai cântecului popular românesc. Inițiativa a venit în semn de recunoștință pentru sprijinul constant pe care aceștia l-au acordat, de-a lungul anilor, lucrării social-filantropice a eparhiei.

Au răspuns invitației artiștii Mioara Velicu, Elisabeta Turcu Juverdeanu, Steliana Sima, Constantin Bahrin și Vasile Ostafi, nume de referință ale folclorului românesc. De-a lungul timpului, aceștia s-au alăturat numeroaselor evenimente caritabile organizate de Arhiepiscopie, oferind generos din talentul și timpul lor pentru a aduce speranță și bucurie celor aflați în suferință. Pelerinajul a fost coordonat de părintele Andrei Mocanu, consilier în cadrul Sectorului Social-Filantropic al Centrului Eparhial Suceava.

Prima zi a debutat la Cimitirul Bellu din București, unde pelerinii s-au rugat și au aprins candele la mormintele unor personalități de seamă ale folclorului și culturii românești. Vizita a continuat la Mănăstirea Pasărea, unde s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, iar seara grupul a ajuns la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași.

În a doua zi, itinerarul a inclus Mănăstirea Cetățuia și Mănăstirea Vlădiceni, unde participanții s-au întâlnit cu părintele Calistrat Chifan, precum și Catedrala Mitropolitană din Iași, cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina. Au urmat Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Agapia și Mănăstirea Sihla, unde pelerinii au urcat la Peștera Sfintei Teodora.

A treia zi a fost dedicată vetrelor monahale nemțene și bucovinene: Mănăstirea Sihăstria Neamțului (moaștele Sfinților Cuvioși Paisie Olaru și Cleopa Ilie), Mănăstirea Secu (moaștele Sfântului Ierarh Varlaam al Moldovei), Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, Mănăstirea Putna (mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare) și Mănăstirea Sihăstria Putnei. Ziua s-a încheiat la Mănăstirea Marginea.

În a patra zi, grupul a vizitat Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Mestecăniș, Mănăstirea Voroneț și Mănăstirea Teodoreni, încheind la Schitul Mănăstioara. În dimineața ultimei zile, pelerinii s-au închinat la moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul Bucovinei, după care au fost primiți de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic. Arhiepiscopul le-a mulțumit pentru generozitatea cu care au sprijinit constant proiectele filantropice ale eparhiei.

Ultimul popas a fost la Paraclisul „Sfântul Mina” al Parohiei „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din Suceava, cunoscut drept Biserica Artiștilor, unde a fost săvârșit un parastas pentru artiștii mutați la Domnul. Cele cinci zile de pelerinaj au reconfirmat legătura firească dintre Biserică și oamenii de cultură, întemeiată pe credință, respect și slujirea aproapelui.

Prin astfel de inițiative, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților își exprimă recunoștința față de toți cei care susțin misiunea social-filantropică a Bisericii, întărind comuniunea dintre credință, cultură și ajutorarea semenilor.