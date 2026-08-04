Poliția Suceava intensifică monitorizarea și controlul în trafic în cadrul acțiunii ROADPOL – SPEED: Viteza poate lua vieți. Prudența le poate salva



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 3 – 9 august 2026, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Suceava desfășoară activități în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED. Acțiunea vizează prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii intensifică monitorizarea și controlul în trafic, folosind echipamentele de măsurare a vitezei în zonele cu risc rutier și pe principalele artere de circulație din județ. Scopul este responsabilizarea conducătorilor auto cu privire la consecințele vitezei excesive sau neadaptate condițiilor de drum.

Viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. Chiar și o depășire aparent mică a limitei legale poate reduce timpul de reacție, poate mări distanța de frânare și poate transforma o situație evitabilă într-un eveniment cu urmări dramatice.

Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, polițiștii suceveni recomandă:

respectarea limitelor legale de viteză;

adaptarea permanentă a vitezei la condițiile de drum, trafic și vizibilitate;

păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față;

reducerea vitezei în apropierea trecerilor pentru pietoni, a intersecțiilor și în zonele frecventate de copii;

planificarea deplasărilor astfel încât să nu apară tentația de a recupera timpul prin accelerare.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava reamintește că respectarea regimului legal de viteză înseamnă mai mult decât o regulă: înseamnă responsabilitate și șansa de a ajunge în siguranță la destinație.