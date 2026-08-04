O femeie de 52 de ani a murit după ce a căzut de la etaj în zona Belvedere din Suceava

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O femeie în vârstă de 52 de ani a fost găsită, marți dimineața, în stop cardio-respirator, după ce a căzut de la înălțime, în zona Belvedere din municipiul Suceava.

Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, femeia a căzut de la etajul 6 sau 8 al unui bloc.

La fața locului a fost trimis un echipaj tip C al ambulanței. Medicii au găsit-o pe femeie în stop cardio-respirator și au început manevrele de resuscitare. După aproximativ 40 de minute de eforturi intense, din păcate, a fost declarat decesul.

Evenimentul tragic a avut loc în zona Belvedere din Suceava. Cauzele exacte ale căderii și împrejurările în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de anchetatori.