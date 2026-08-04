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Acasă Radauti Un rădăuțean a băut cu socrul său după care s-a urcat la...

Un rădăuțean a băut cu socrul său după care s-a urcat la volan și a intrat cu mașina în două autoturisme parcate pe strada Oborului din Rădăuți


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Luni, 3 august 2026, în jurul orei 18:20, pe strada Oborului din municipiul Rădăuți s-a produs un accident de circulație soldat doar cu pagube materiale.

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier, un bărbat de 41 de ani, domiciliat în Rădăuți, a declarat că a consumat băuturi alcoolice pe parcursul zilei la socrul său după care s-a urcat la volanul unui autoturism Volkswagen și a condus spre domiciliu.

Ajuns pe strada Oborului, acesta nu a observat două autoturisme parcate și a intrat în coliziune cu ele, provocându-le avarii.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,22 mg/L alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, cu consimțământul său, i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, la interval de o oră, pentru stabilirea alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe


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