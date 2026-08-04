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Deșeuri de construcții abandonate lângă piața din Vicovu de Sus. Polițiștii au confiscat autoutilitara folosită


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Polițiștii din Vicovu de Sus au stabilit identitatea persoanei care a abandonat deșeuri provenite din materiale de construcții în apropierea pieței agroalimentare din localitate.

Potrivit cercetărilor, pe 28 iulie 2026, în jurul orei 16.00, un bărbat de 36 de ani din orașul Vicovu de Sus a transportat cu o autoutilitară marca Scania bucăți de beton și le-a depozitat ilegal în zona pieței agroalimentare.

Polițiștii au aplicat sancțiunea contravențională prevăzută de OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. În plus, s-a dispus confiscarea autoutilitarei Scania, evaluată la aproximativ 20.000 de euro, precum și măsura complementară de ridicare a deșeurilor depozitate ilegal și de curățare a terenului, conform legislației în vigoare.

Autoutilitara a fost indisponibilizată și transportată la centrul special amenajat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava din comuna Stroiești.


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