Festivalul de Toacă „Răsună Toaca-n Cer” ajunge la a XV-a ediție, la Rotunda–Liteni

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Cea de-a XV-a ediție a Festivalului-Concurs de Toacă pentru Copii și Tineret „Răsună Toaca-n Cer” va avea loc joi, 6 august 2026, începând cu ora 15:00, în curtea Parohiei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Rotunda–Liteni.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Direcția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Rotunda și cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Liteni.

Festivalul promovează păstrarea și transmiterea artei interpretării la toacă în rândul noilor generații. La concurs vor participa copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 ani și nivelul studiilor universitare, împărțiți pe patru categorii: 3–6 ani, clasele I–IV, clasele V–VIII și liceu, școli profesionale și studenți.

Evoluțiile vor fi evaluate de un juriu format din preoți, profesori de muzică și muzicologi, specialiști în tradiția muzicală liturgică ortodoxă. Aceștia vor aprecia acuratețea interpretării, diversitatea ritmică, structura, fidelitatea față de tradiție și ținuta scenică.

Organizatorii invită publicul să participe la eveniment, pentru a-i susține pe tinerii concurenți și a lua parte la o manifestare care valorifică o tradiție importantă a spiritualității ortodoxe.