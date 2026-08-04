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Bărbatul din Ostra care s-a autoincendiat din cauza durerilor a murit în spital


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Un bărbat din comuna Ostra a murit duminică, 2 august 2026, la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, după ce se autoincendiasse cu câteva zile înainte. Evenimentul a avut loc pe 30 iulie, pe raza localității Ostra.

Potrivit polițiștilor, bărbatul locuia împreună cu o altă persoană în localitate. De aproximativ două săptămâni acuza dureri în tot corpul și urma un tratament medicamentos. În noaptea de 29 spre 30 iulie, în jurul orei 03:00, s-a simțit rău și s-a retras în camera sa.

În dimineața zilei de 30 iulie, în jurul orei 08:30, a fost găsit în fața imobilului, dezbrăcat complet și cu arsuri pe corp. A declarat că s-a autoincendiat deoarece nu mai suporta durerile. Ambulanța l-a preluat conștient, cu arsuri pe aproximativ 90% din suprafața corpului.

Cercetările efectuate de polițiștii din Frasin, inclusiv cercetarea la fața locului, audierea martorilor și examinarea medico-legală, nu au relevat indicii privind implicarea altei persoane. Expertiza a confirmat arsuri de gradul I-II pe 90% din corp, produse prin flacără, leziuni care puneau în pericol viața victimei.

Bărbatul a fost internat în secția ATI a spitalului din Suceava, unde a decedat pe 2 august. Cauza a fost reclasificată juridic din vătămare corporală din culpă în ucidere din culpă și este soluționată de Poliția orașului Frasin.


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