Garda Forestieră Suceava a finalizat un amplu program de împădurire: Peste 2.300 de hectare de păduri noi în cinci județe, prin PNRR.

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Garda Forestieră Suceava a anunțat finalizarea implementării apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A – „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Programul a permis plantarea a 2.338 de hectare de pădure nouă pe teritoriul celor cinci județe aflate în aria sa de competență: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Suceava.

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În cadrul apelului au fost depuse și verificate 212 proiecte, care însumau 4.033 de hectare. Dintre acestea, 183 de proiecte au fost acceptate (3.715 hectare), iar 122 au primit finanțare, pentru o suprafață de 2.467 de hectare. În urma lucrărilor efective, au fost împădurite 2.338 de hectare. Valoarea totală a investițiilor depășește 90 de milioane de euro, din care peste 31 de milioane de euro reprezintă finanțare eligibilă prin PNRR.

Cele mai mari suprafețe plantate se află în județele cu deficit de vegetație forestieră. Botoșani a beneficiat de 1.452 de hectare, Iași de 437 de hectare, Suceava de 284 de hectare, Bacău de 130 de hectare, iar Neamț de 35 de hectare. Noile plantații contribuie la creșterea conectivității ecologice, la captarea dioxidului de carbon, la reducerea eroziunii solului și la îmbunătățirea regimului hidrologic local, în special în zonele mai sărace în păduri.

În paralel, Garda Forestieră Suceava a derulat și activități în cadrul apelului PNRR/2023/C2/I.1.B, destinat refacerii fondului forestier afectat de incendii, fenomene meteorologice extreme sau dăunători. Au fost implementate două proiecte care au refăcut 68 de hectare, cu o valoare totală a investițiilor de 1,1 milioane de euro, din care 740 de mii de euro finanțare eligibilă prin PNRR.

Implementarea programului a fost gestionată de o echipă restrânsă de specialitate, formată din doar patru persoane, care a verificat documentațiile, a analizat proiectele, a efectuat deplasări în teren și a monitorizat stadiul lucrărilor pe o arie extinsă. Rezultatele – 212 proiecte analizate și 2.338 de hectare împădurite – arată atât interesul ridicat al beneficiarilor, cât și efortul logistic susținut depus de personalul instituției.

Finalizarea plantărilor nu înseamnă însă încheierea responsabilităților. Garda Forestieră Suceava va continua monitorizarea suprafețelor împădurite pe perioada de instalare și dezvoltare a culturilor, iar după atingerea reușitei definitive va verifica, cel puțin anual, timp de 20 de ani, menținerea destinației terenurilor și starea plantațiilor.