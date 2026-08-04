Deputatul Petru Gabriel Negrea cere soluții pentru farmaciile non-stop în județul Suceava

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Deputatul AUR de Suceava, Petru Gabriel Negrea, a adresat o întrebare oficială Colegiului Farmaciștilor Suceava privind situația farmaciilor cu program non-stop din județ.

Parlamentarul atrage atenția că numeroși cetățeni i-au semnalat dificultăți în a procura medicamente urgente prescrise de medici după ora 22:00, mai ales cei care locuiesc la zeci sau chiar peste 100 de kilometri de municipiul Suceava. În comunicatul de presă, Negrea subliniază că este inadmisibil ca oamenii să fie nevoiți să parcurgă distanțe atât de mari pentru un medicament de care poate depinde sănătatea sau chiar viața lor.

Prin solicitarea oficială, deputatul a cerut informații despre numărul total al farmaciilor din județul Suceava, câte dintre acestea au program non-stop, precum și identificarea unor soluții pentru ca fiecare oraș și municipiu să beneficieze, prin rotație sau program prelungit, de cel puțin o farmacie deschisă pe timpul nopții.

„Accesul la medicamente nu trebuie să depindă de ora din zi sau de localitatea în care trăiești. Sănătatea cetățenilor trebuie să fie o prioritate, iar accesul la medicamente nu poate fi un privilegiu rezervat doar celor care locuiesc în apropierea municipiului reședință de județ”, a transmis Petru Gabriel Negrea.

Deputatul a anunțat că va urmări răspunsul autorităților și va informa publicul cu privire la măsurile care vor fi luate.