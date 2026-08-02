Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea cere Consiliului Concurenței să verifice prețurile la care marile firme cumpără grâul de la fermierii suceveni

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Deputatul AUR de Suceava, Petru Gabriel Negrea, a solicitat oficial Consiliului Concurenței să verifice modul în care marile companii de achiziție a cerealelor stabilesc prețurile oferite fermierilor români. Demersul vine după ce producători agricoli din județele Suceava și Botoșani i-au semnalat că grâul este cumpărat, în această perioadă, la prețuri cuprinse între 0,60 și 0,80 lei pe kilogram, fără nicio diferențiere între grâul de panificație și cel furajer.

Fermierii reclamă că același grâu este valorificat, în interval scurt, prin Portul Constanța la prețuri semnificativ mai mari. Această discrepanță ridică semne de întrebare serioase privind funcționarea pieței și respectarea regulilor de concurență, arată parlamentarul sucevean în interpelarea transmisă instituției.

Potrivit datelor de piață invocate, grâul de panificație este cotat la aproximativ 215 euro pe tonă pe Bursa de la Brăila, în timp ce pe piața internațională Euronext Paris cotația se situează în jurul valorii de 232,75 euro pe tonă. Diferențele față de prețurile practicate la poarta fermei sunt, în opinia sa, greu de justificat doar prin costuri logistice.

Prin solicitarea adresată Consiliului Concurenței, Petru Gabriel Negrea cere verificarea existenței unor posibile înțelegeri anticoncurențiale între operatorii economici care achiziționează cereale în România și a eventualelor prejudicii aduse fermierilor prin practici care distorsionează concurența.

„Fermierii români trebuie să beneficieze de o piață corectă și transparentă. Dacă există înțelegeri care afectează prețurile și veniturile producătorilor agricoli, acestea trebuie identificate și sancționate conform legii”, a declarat deputatul AUR de Suceava.

Prin acest demers parlamentar, AUR reafirmă angajamentul de a apăra interesele agricultorilor români și de a susține un mediu concurențial echitabil în sectorul agricol, în special în zonele în care producția de cereale reprezintă o componentă importantă a economiei locale.