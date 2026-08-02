Cod Galben de caniculă în județul Suceava. Valul de căldură persistă duminică și luni, cu temperaturi de până la 37 de grade

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de caniculă valabilă duminică, 2 august, de la ora 10.00, până marți, 4 august, ora 10.00, pentru Moldova, inclusiv județul Suceava. În această perioadă, valul de căldură va fi persistent, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic se va resimți accentuat.

Conform prognozei, în Moldova, inclusiv pe raza județului Suceava, se vor înregistra maxime cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Local va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic ridicat, mai ales în orele amiezii. Pe alocuri, nopțile vor fi tropicale, cu minime care pot ajunge până la 20-22 de grade.

Informarea meteorologică generală, valabilă până joi, 6 august, ora 10.00, arată că valul de căldură rămâne intens duminică și luni în nordul țării, inclusiv în zona Bucovinei. De marți, fenomenul se va extinde și intensifica spre sudul și estul teritoriului, iar nopțile tropicale (cu minime de 20-25 de grade) vor cuprinde, din noaptea de marți spre miercuri, cea mai mare parte a României.