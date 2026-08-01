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Aur pentru sucevenii Ștefan Berariu și Florin Lehaci la Campionatele Europene de Canotaj de la Varese


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Ștefan Constantin Berariu și Florin Sorin Lehaci au cucerit medalia de aur sâmbătă, 1 august 2026, în proba de dublu rame masculin (M2-) la Campionatele Europene de Canotaj de la Varese, Italia. Cei doi sportivi originari din județul Suceava au trecut primii linia de sosire după o cursă controlată de la un capăt la altul.

Echipajul României a dominat competiția, rezistând într-un final strâns și impunându-se în fața Lituaniei și Italiei. Berariu și Lehaci au încheiat cursa cu timpul de 6:15.62, cu 2,67 secunde avans față de echipajul lituanian (6:18.29), în timp ce Italia a ocupat locul al treilea (6:18.78).

Potrivit Federației Române de Canotaj, cei doi canotori s-au arătat puternici pe tot parcursul probei și au gestionat impecabil finalul, fără a lăsa nicio șansă adversarilor. Florin Lehaci, campion european en-titre din 2025, a adăugat astfel a doua medalie de aur continentală în palmares, iar pentru Ștefan Berariu este al doilea titlu european din carieră.

Performanța vine în prima zi de finale a Campionatelor Europene de la Varese și confirmă încă o dată valoarea canotajului românesc, cu o contribuție importantă a sportivilor suceveni.


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