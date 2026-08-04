Dă un alt ritm serilor de vară, la Iulius Mall: participă la activitățile sportive și ai șansa de a câștiga un city break la Milano

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Unele seri sunt pentru mișcare. Altele pentru un film bun, văzut sub cerul liber, alături de familie și prieteni. La Iulius Mall Suceava, parcul continuă să fie unul dintre cele mai vii locuri, unde fiecare zi aduce o experiență diferită, de la antrenamente în aer liber și demonstrații de autoapărare, până la proiecții pentru toate vârstele. Iar cei care aleg să participe la activitățile sportive pot câștiga un city break la Milano, în valoare de 1.000 de euro. Participarea la evenimente este gratuită.

Săptămâna începe în ritm de Pilates la Iulius Mall Suceava. Marți, 4 august, de la ora 19.00, parcul devine spațiul ideal pentru o oră dedicată echilibrului, mobilității și stării de bine.

Miercuri, 5 august, tot de la ora 19.00, reflectorul se mută pe marele ecran, unde poți viziona filmul „Creed II”, continuarea poveștii lui Adonis Creed, interpretat de Michael B. Jordan. Antrenat de legendarul Rocky Balboa, acesta acceptă provocarea celui mai important meci al carierei sale, împotriva lui Viktor Drago. Vino să descoperi o poveste despre ambiție și dorința de a-ți depăși propriile limite.

Seria activităților sportive continuă joi, 6 august, de la ora 19.00, cu o seară de fitness în aer liber, susținută de antrenorul Ștefan Hunceac. Ai nevoie doar de echipamentul sportiv și dorința de a face mișcare. Seara continuă de la ora 20.30, când, pe ecranul din parc va fi difuzat unul dintre cele mai urmărite reality show-uri dedicate cuplurilor.

Duminică, 9 august, programul începe la ora 18.00 cu Seara Siguranței, organizată împreună cu Pro Gym Mironescu. Cei dornici vor putea învăța tehnici de bază de autoapărare și vor descoperi sfaturi utile pentru gestionarea situațiilor de risc. Iar de la ora 19.00, toată familia este invitată să vizioneze filmul de animație „Luca”, ce urmărește povestea unui băiețel ce trăiește o vară memorabilă pe riviera italiană, între plimbări cu scuterul, prietenii neașteptate și un secret care îi poate schimba viața.

Dacă alegi activitățile sportive în parcul de la Iulius Mall, trebuie să știi că fiecare participare înseamnă și o șansă la un city break în Milano. După fiecare antrenament, ia cartonașul de la instructor, înscrie-te la Centrul Info și intri în cursa pentru o vacanță în capitala modei, în valoare de 1.000 de euro.

Serile de vară sunt mai frumoase când le petreci împreună cu cei dragi. Ne vedem în parc, la Iulius Mall Suceava!