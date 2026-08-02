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Organizația Foaie Verde din Bucovina consideră că discuțiile ample din spațiul public privind lipsa apei pe fluviul Dunărea au ca unic scop justificarea unei noi scumpiri a energiei electrice. Poziția a fost exprimată de coordonatorul activității organizației, Dan Acibotăriță, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, situația actuală se înscrie într-un tipar cunoscut: „Plouă puțin, scumpim energia, nu plouă, iarăși scumpim energia! Cu alte cuvinte, haide să le luăm mai mulți bani de la români!”

Acibotăriță susține că pe rețelele de socializare circulă numeroase imagini și videoclipuri care arată un debit normal al Dunării, ridicând astfel semne de întrebare asupra veridicității informațiilor privind o eventuală criză hidrologică.

În comunicat se arată că hrana, energia și apa au devenit teme tot mai discutate și că, în opinia organizației, se creează artificial valuri de îngrijorare pentru a justifica scumpiri. Coordonatorul face legătura cu afirmațiile fostului candidat la președinție Călin Georgescu, care a spus că cine controlează hrana, apa și energia deține controlul. Acibotăriță consideră că tocmai această abordare ar fi fost motivul pentru care Georgescu nu a fost acceptat de „multinaționale și de țările occidentale”, deoarece ar fi închis calea unor interese de îmbogățire. În final, el lansează ideea că o eventuală surpriză politică ar putea fi reprezentată de o candidatură sau o prezență a lui Călin Georgescu la nivel înalt în viitorul apropiat.