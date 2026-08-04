Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților anunță cercetare canonică în cazul preotului pensionar Mihai Fediuc

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Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a precizat, printr-un comunicat de presă, că a luat act de informațiile apărute în spațiul public și în mediul online referitoare la asocierea părintelui Mihai Fediuc, preot pensionar din Protopopiatul Rădăuți, cu o structură religioasă din afara comuniunii Bisericii Ortodoxe Române.

Instituția va analiza această situație în conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, ale Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, precum și ale celorlalte norme canonice și bisericești în vigoare.

Arhiepiscopia subliniază că, potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe Române, pensionarea unui cleric nu îl scoate de sub ascultarea și jurisdicția canonică a chiriarhului eparhiei de care aparține și nu modifică obligațiile canonice și statutare care decurg din calitatea sa de cleric al Bisericii Ortodoxe Române.

În vederea clarificării tuturor aspectelor, cazul va fi înaintat inspectorului bisericesc eparhial pentru efectuarea cercetării administrativ-canonice. În funcție de concluziile acesteia, dosarul urmează să fie deferit Consistoriului Eparhial, autoritatea competentă să se pronunțe potrivit prevederilor statutare și regulamentare în vigoare.

Arhiepiscopia îndeamnă clerul și credincioșii să manifeste discernământ și responsabilitate, evitând speculațiile și judecățile pripite și având încredere în rânduiala canonică și în instituțiile competente ale Bisericii Ortodoxe Române.