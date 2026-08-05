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Accident mortal la Sasca Nouă. Un biciclist a fost lovit de o dubiță


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În cursul nopții trecute, pe raza localității Sasca Nouă a avut loc un accident rutier în care un biciclist a fost lovit de o dubiță.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, la fața locului a fost trimis un echipaj tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Echipajul medical a găsit victima, un bărbat de aproximativ 60 de ani, politraumatizat, în stop cardio-respirator.

Din păcate, după manevrele de resuscitare, a fost constatat decesul.

Cauzele și împrejurările exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.


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