La Suceava , comunismul încă rezistă, de dr. Adrian Botezatu

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De mai bine de trei decenii , autoritățile sucevene luptă împotriva capitalismului: nici mari investiții nu au atras , nici nu au încurajat antreprenorii locali. Toate platformele industriale au fost distruse sub privirile politicienilor locali, fără a se construi nimic în loc: mai mult de jumătate din forța de muncă activă a județului a plecat la muncă în străinătate, Suceava fiind cel mai mare exportator de forță de muncă (zero parcuri industriale).

Să comparăm cu ceea ce au făcut alții (cu mult mai deștepți):

Județul Prahova: 16 zone industriale Județul Cluj: 12 zone industriale Județul Brașov: 9 zone industriale Județul Bihor: 7 zone industriale Județul Arad: 7 zone industriale Județul Bacău: 7 zone industriale Județul Iași: 6 zone industriale Județele Ilfov, Sibiu, Alba: 5 zone industriale Județele Timiș, Dolj, Argeș, Mureș: 4 zone industriale

Ca o coincidență extraordinară, județele enumerate mai sus au și cel mai mare număr de angajați din țară , dar și cel mai mare PIB.

În județul Suceava, autoritățile locale în loc să dezvolte zone industriale care să ofere locuri de muncă sucevenilor, se preocupă de mărirea capacității aeroportului pentru exportul forței de muncă la scară industrială.

De ce Comunismul încă rezistă la Suceava:

Adepții Dictaturii controlate au declanșat o luptă acerbă împotriva mediului de afaceri local (zero preocupări pentru dezvoltarea economiei locale) La 500 metri în spatele Primăriei Suceava se face agricultură intensivă pe zeci de hectare în interiorul unei zone rezidențiale, de către o filială a unei instituții din București (caz unic pe Planetă); Spitalul Județean se sufocă din lipsa spațiului (neimportant pentru politicienii suceveni) În fiecare campanie electorală, politicienii suceveni propun dezvoltarea unei zone industriale în zona Termica, în centrul geografic al zonei metropolitane Suceava și în interiorul unei largi zone rezidențiale, la 1 km de Cetatea Sucevei și Prima Mitropolie a Moldovei, la 1km de Iulius Mall și de zona de agrement din lunca Sucevei (peste tot în România și în lume zonele industriale se construiesc la 10-20 km de zona urbană)

Concluzie: peste 90% dintre tinerii absolvenți de licee și facultăți nu pot fi integrați în economia locală și sunt forțați să migreze intern în alte orașe mari sau extern în Europa de vest (oricine poate verifica ce posturi și câte posturi sunt disponibile în județul Suceava….rezultatul va fi șocant pentru oricine)

În județul Suceava un absolvent de facultate are șanse probabilistice mai mari să câștige la Loto decât să își găsească job pe specializarea lui.

P.S. În momentul în care se va termina în câțiva ani centura orașului Gura Humorului (care va consuma cea mai consistentă parte a bugetului Consiliului Județean în următorii ani), fix în același timp se va termina și autostrada Târgu Neamț- Târgu Mureș: tot traficul se va muta pe acolo……….Între timp, guvernul Bolojan a terminat și resursele financiare ale românilor și apetitul pentru turism, în prezent prin Gura Humorului se circulă lejer……