Val de căldură și caniculă în județul Suceava. ANM a emis Cod Portocaliu până joi dimineața și Cod Galben de furtună pe 6 august

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de miercuri, 5 august, ora 10:00, până duminică, 9 august, ora 10:00, pentru val de căldură, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale și perioade de instabilitate atmosferică.

În paralel, a fost emis Cod Portocaliu pentru intervalul 5 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00, și Cod Galben pentru joi, 6 august, între orele 12:00 și 21:00.

Potrivit ANM, miercuri, joi și vineri valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării. Sâmbătă, 8 august, intensitatea va scădea treptat, iar fenomenul se va restrânge către sud-vestul și sudul teritoriului. Va fi caniculă pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20–26 de grade.

În Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, Codul Portocaliu prevede temperaturi maxime de 35–38 de grade miercuri și joi, disconfort termic accentuat și nopți tropicale locale, cu minime de 20–24 de grade. Cele mai ridicate valori nocturne sunt așteptate în dealurile Moldovei.

Pe lângă căldură, meteorologii anunță și episoade de instabilitate atmosferică. Joi, 6 august, între orele 12:00 și 21:00, este valabil Cod Galben pentru nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și zona de munte. Se vor semnala intensificări ale vântului și vijelii (rafale de 50–70 km/h, izolat peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, iar în zonele montane la 30–50 l/mp.

Miercuri instabilitatea va fi prezentă îndeosebi în Carpații Orientali, joi pe arii mai extinse, vineri în jumătatea de nord a țării, iar sâmbătă mai ales în zonele montane și submontane. Autoritățile recomandă atenție sporită la expunerea prelungită la soare, hidratare corespunzătoare și prudență în cazul intensificărilor de vânt și a averselor torențiale.