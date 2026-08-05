Primarul Vasile Rîmbu continuă campania de mesaje încurajatoare: „Fiecare cartier are prioritate. Nimeni nu va fi lăsat în urmă”

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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis un mesaj în care asigură locuitorii că modernizarea orașului va cuprinde toate cartierele, fără excepții.

Edilul a recunoscut că zone precum Ițcani, Obcini sau Cuza Vodă I au așteptat foarte mult, uneori peste 20 de ani, și că locuitorii au fost, în trecut, dezamăgiți.

„Modernizarea nu e un favor făcut cuiva, ci o obligație morală și administrativă pe care mi-am asumat-o”, a subliniat Rîmbu.

Primarul a explicat că între dorință și realizare există un drum al documentațiilor care nu poate fi parcurs peste noapte. Este vorba, potrivit acestuia, de o muncă nevăzută de care depinde calitatea lucrărilor ce vor urma. Fiecare proiect presupune responsabilitate, verificarea documentelor și parcurgerea etapelor conform legii.

Vasile Rîmbu a precizat că dorește investiții durabile pentru viitor, nu o grabă care să aducă doar aplauze de moment. „Orașele moderne nu se dezvoltă prin improvizații”, a conchis edilul, reiterând mesajul #FacemSuceavaBine – pentru toți.