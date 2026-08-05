Patru zile de atmosferă medievală la Cetatea de Scaun. Festivalul „Ștefan cel Mare” revine la Suceava între 13 și 16 august

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Cetatea de Scaun a Sucevei se pregătește să prindă din nou viață în spiritul Evului Mediu. Între 13 și 16 august 2026, Muzeul Național al Bucovinei organizează Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, un eveniment care promite patru zile de spectacol, reconstituiri și experiențe autentice pentru publicul de toate vârstele.

La festival vor participa artiști, cavaleri, domnițe și păpușari din România, Ungaria, Turcia, Republica Moldova, Slovacia, Cehia, Bulgaria și Danemarca. Programul include dansuri și reconstituiri medievale, spectacole cu foc și lasere, demonstrații ecvestre, pantomimă, Commedia dell’Arte și teatru, școli de luptă și tir cu arcul, muzică medievală, prezentări cu păsări de vânătoare, precum și numeroase concursuri și activități dedicate copiilor.

Vizitatorii vor putea lua parte și la ateliere de gastronomie medievală, demonstrații de artă textilă, fierărie, pielărie, dulgherie și caligrafie, dar și la ateliere de magie. Organizatorii își propun să ofere o experiență completă, care să readucă farmecul vremurilor de odinioară între zidurile cetății.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, realizat în asociere cu Municipiul Suceava și aprobat de Consiliul Local al Municipiului Suceava. Organizator este Muzeul Național al Bucovinei.

Publicul este invitat să trăiască împreună aceste patru zile de poveste medievală, într-unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri istorice din România.