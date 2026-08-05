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Peste 200 de suceveni la primele trei seri de Ice Movie in Summertime. Ediția a IV-a continuă la finalul lunii august


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Asociația Hope 4 Humanity a reunit peste 200 de suceveni în perioada 31 iulie – 2 august 2026, la primele trei seri ale ediției a IV-a a proiectului Ice Movie in Summertime. Evenimentul, parte a programului Summer2YOUth susținut financiar de Consiliul Județean Suceava, își propune să ofere locuitorilor de toate vârstele ocazia de a petrece seri de vară într-o atmosferă relaxată, alături de familie și prieteni.

Lansat în 2023 cu o singură seară de proiecție, Ice Movie in Summertime a crescut constant de la o ediție la alta. În 2026, proiectul cuprinde șase seri de eveniment, organizate în două weekenduri de vară, confirmând interesul tot mai mare al comunității și transformându-se într-o tradiție a sezonului cald pentru suceveni.

Primele trei seri s-au desfășurat în Zona de Agrement a Râului Suceava, Parcul Tătărași și la Uzina de Apă. Publicul a putut urmări filmele „Paddington în Peru” și „Singin’ in the Rain”, iar una dintre seri a fost dedicată unei experiențe interactive de tip Just Dance, în care participanții au dansat pe melodii energice alături de familie și prieteni.

Organizatorii mulțumesc voluntarilor, partenerilor și tuturor celor care au fost prezenți și îi invită pe suceveni să urmărească activitățile viitoare ale Asociației Hope 4 Humanity. Următoarele trei seri ale ediției din acest an vor avea loc în perioada 28–30 august 2026 și vor include proiecții de filme, activități interactive și un târg de ONG-uri.


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