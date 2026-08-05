Comisarul general al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan, reacționează după anunțul Ministerului Mediului: „Orice judecată de valoare trebuie emisă la finalul verificării”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu (GNM), Andrei Corlan, a transmis o poziție publică după ce Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat controlul de urgență asupra a cinci structuri județene ale instituției. Oficialul subliniază că Garda de Mediu este pe deplin transparentă în fața oricărei verificări și că evaluările trebuie făcute după finalizarea controlului, nu înainte.

„Până în acest moment, nu cunosc care sunt datele punctuale pe care Ministerul Mediului le-a luat în considerare atunci când a selectat aceste cinci structuri județene ale GNM spre a fi controlate de urgență. (…) Consider că este onest și corect ca orice eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării, și nu invers. Orice formă de antepronunțare publică poate afecta atât imaginea instituției, cât și activitatea sa”, a transmis Andrei Corlan.

Comisarul general a prezentat și o serie de indicatori pe care îi consideră relevante pentru activitatea instituției. Potrivit acestuia, Garda Națională de Mediu a înregistrat rezultate aflate la maximul istoric, a absorbit 100% din fondurile alocate prin PNRR și a realizat o economie de aproximativ 2 milioane de euro. Activitatea GNM a fost evaluată pozitiv și în analiza de eficiență a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În prezent, instituția funcționează cu un efectiv de 424 de comisari, care acoperă peste 70.000 de activități cu impact asupra mediului, inclusiv controlul transfrontalier cu deșeuri, balastierele, managementul deșeurilor, traficul cu specii protejate, braconajul și traficul cu substanțe periculoase.

Andrei Corlan a menționat că atât analizele de risc (publice pe site-ul GNM), cât și informările transmise Ministerului Mediului trebuie să se concretizeze în politici publice care să elimine cauzele sistemice ale problemelor de mediu. În caz contrar, a apreciat el, dificultățile vor persista.

„Rămân fidel convingerii că evoluția Gărzii de Mediu nu trebuie doar încurajată, ci și felicitată. Dacă eu, după 17 ani în această instituție, aș putea fi subiectiv, cifrele și indicatorii-cheie sunt clari”, a mai arătat comisarul general.

Acesta a anexat indicatorii statistici ai instituției și ai celor cinci comisariate vizate, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2026, raportați la numărul de comisari. Andrei Corlan a anunțat că așteaptă concluziile corpului de control și că, după finalizarea rapoartelor, Garda Națională de Mediu va comunica public atât poziția sa, cât și eventualele măsuri adoptate.