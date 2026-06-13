Motociclist rănit de un șofer băut pe Calea Unirii din Suceava

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Un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unui motociclist a avut loc vineri seară, la intersecția străzii Calea Unirii cu strada Amurgului din municipiul Suceava.
Potrivit Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, apelul de urgență la 112 a fost primit la ora 18:57. La fața locului s-a constatat că, în jurul orei 18:50, un șofer de 56 de ani, din Suceava, care conducea un autoturism Volkswagen pe banda întâi, având direcția spre Calea Burdujeni, nu a păstrat distanța regulamentară față de un motociclist care circula în fața sa.
Autoturismul a intrat în coliziune față-spate cu motocicleta BMW K10 condusă de un tânăr de 25 de ani, tot din Suceava.
În urma impactului, motociclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Diagnosticul medical a stabilit traumatism cranio-cerebral fără pierdere de conștiență și contuzie a coloanei cervicale.
Conducătorul motocicletei a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. În schimb, șoferul autoturismului Volkswagen a prezentat o concentrație de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au prelevat mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.
Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conform Codului Penal.
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