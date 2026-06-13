Bărbat transportat în stare gravă la spital după ce a căzut pe carosabil lângă un autobuz în Câmpulung Moldovenesc

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Un bărbat în vârstă de 63 de ani s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă a străzii Calea Transilvaniei vineri după-amiaza, suferind răni. Șoferul unui autobuz care circula în zonă a oprit imediat și a alertat autoritățile.

Potrivit Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, apelul la 112 a fost primit la ora 15:04. Echipaje ale Biroului de Ordine Publică și ale Poliției Rutiere s-au deplasat de urgență la fața locului, împreună cu un tehnician criminalist.

Bărbatul se deplasa pe trotuar când i s-a făcut rău, a pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil. În acel moment, un autobuz a oprit în dreptul său. Conducătorul auto a constatat că bărbatul era inconștient și a solicitat imediat ajutor medical prin 112. Victima a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital.

Cercetările la fața locului și examinarea autobuzului au arătat că nu au existat urme de impact sau de coliziune. Conducătorul autobuzului a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ, iar permisul de conducere era valabil.

La Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului Câmpulung Moldovenesc bărbatul a primit diagnosticul: traumatism cranio-cerebral, contuzie frontală și occipitală, contuzie coloană cervicală, luxație și contuzie toraco-abdominală.

Bărbatul, care și-a recăpătat conștiența până la spital a fost transferat pentru investigații suplimentare la UPU Suceava. El a prezentat halenă alcoolică, iar testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 0,39 mg/L alcool pur în aerul expirat. Bărbatul este cunoscut cu internări anterioare pentru etilism cronic.