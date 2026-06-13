Accident rutier cu trei autovehicule pe DN2, la ieșirea din Siret: pasageră rănită ușor

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Un accident rutier în lanț s-a produs vineri dimineața pe DN 2/E 85, pe direcția Siret – Suceava, soldat cu pagube materiale și vătămarea ușoară a unei pasagere.

Potrivit poliției, în jurul orei 07:54, un microbuz Opel Vivaro condus de un șofer din Siret a intrat în coliziune cu un autoturism Volkswagen Golf care circula în fața sa, proiectându-l la rândul său într-un alt autoturism Volkswagen Bora care se afla oprit pe carosabil, semnalizând intenția de a vira la stânga.

Accidentul s-a produs din cauza nepăstrării unei distanțe suficiente față de vehiculul din față de către conducătorul microbuzului. Cele trei autovehicule au fost avariate, iar polițiștii au eliberat autorizații de reparație pentru șoferi.

Toți conducătorii auto au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative. La fața locului, persoanele implicate au refuzat inițial transportul la spital, declarând că nu au nevoie de îngrijiri medicale.

Ulterior, în jurul orei 11:30, o pasageră din microbuzul Opel s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, acuzând dureri la nivelul umărului. După evaluare medicală, i s-a diagnosticat un traumatism ușor al brațului drept ca urmare a accidentului rutier.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferul microbuzului a fost sancționat contravențional pentru nepăstrarea distanței corespunzătoare.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Siret pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.