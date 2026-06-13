Amplă razie a polițiștilor în Fălticeni: Două persoane reținute, permise de conducere suspendate și două sute de amenzi

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Polițiștii au organizat joi o razie amplă pe raza municipiului Fălticeni, acțiune care s-a desfășurat în două intervale orare: între orele 07:00 – 11:00 și 18:00 – 21:00. În urma controalelor, au fost aplicate 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 59.624 lei și a fost constatată o infracțiune.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, în cadrul acțiunii au fost verificate 210 autovehicule, legitimate 240 de persoane și testate cu etilotestul 134 de șoferi.

Dintre rezultatele obținute se remarcă:

1 infracțiune constatată în flagrant – conducere a unui autovehicul fără permis de conducere;

200 de contravenții, în valoare totală de 59.624 lei, din care: 196 la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare de 54.624 lei (dintre care 17 pentru depășirea limitei legale de viteză); 4 contravenții la Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, în valoare de 5.000 lei;

2 persoane reținute în temeiul art. 371 din Codul Penal;

3 permise de conducere suspendate;

5 certificate de înmatriculare retrase (toate pentru lipsa inspecției tehnice periodice – ITP) și 1 carte de identitate a vehiculului;

Verificarea a 14 săli de jocuri de noroc și a 2 societăți comerciale.

Acțiunea polițiștilor a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță rutieră și a ordinii publice în municipiul Fălticeni.

Autoritățile locale recomandă șoferilor să respecte cu strictețe regulile de circulație, să conducă prudent și să dețină toate documentele obligatorii ale autovehiculului în regulă.