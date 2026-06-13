Incendiu la o gospodărie din Horodnic de Sus: acoperișul casei, distrus de flăcări

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Un incendiu a izbucnit vineri seară la o gospodărie din localitatea Horodnic de Sus, determinând intervenția pompierilor militari din Rădăuți și a celor voluntari din zonă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat la 112 la ora 18:57. Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Horodnic de Sus și Horodnic de Jos, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la acoperișul casei de locuit, existând pericol de propagare la construcțiile învecinate. Dezvoltarea rapidă a incendiului a fost favorizată de cantitatea mare de materiale combustibile aflate în zonă.

Incendiul a fost localizat și lichidat la ora 21:05, după aproximativ două ore de intervenție.

În urma evenimentului, acoperișul locuinței – construit din lemn, cu învelitoare din draniță acoperită cu tablă cutată – a fost distrus pe o suprafață de aproximativ 150 mp. Au fost degradați pereții construcției și afectate o parte din bunurile materiale din interiorul casei.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic generat de un cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești. Pompierii au reușit să salveze o casă de locuit învecinată și un adăpost de animale, limitând astfel extinderea pagubelor.

În scopul prevenirii altor situații de urgență, pompierii militari suceveni reamintesc cetățenilor principalele măsuri de apărare împotriva incendiilor:

Efectuați verificarea periodică a instalației electrice de către personal autorizat;

Verificați periodic cordoanele de legătură ale echipamentelor electrice și înlocuiți-le atunci când sunt uzate;

Nu suprasolicitați o priză, deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent;

Nu folosiți instalații electrice improvizate.