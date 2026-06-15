Tragedie la Dolheștii Mari: Un bătrân de 90 de ani a murit într-un incendiu

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Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o gospodărie din localitatea Dolheștii Mari, comuna Dolhești, soldat cu decesul tragic al unui bătrân de 90 de ani.

Potrivit informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, locotenet colonel Alin Găleată, incediul a fost anunțat la 112 la ora 01:19. Pompierii militari de la subunitățile Fălticeni și Dolhasca au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la construcțiile anexe, inclusiv la o bucătărie de vară, existând pericol de propagare la întreaga gospodărie. Din nefericire, în interiorul unei camere de locuit, corp comun cu bucătăria de vară, a fost găsit trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 90 de ani.

Bucătăria de vară și camera de locuit, împreună cu bunurile din interior, au ars pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza jarului căzut din sobă.

Incendiul a fost localizat și lichidat la ora 04:50. Pompierii au reușit să salveze o magazie de lemne și casa de locuit principală a gospodăriei.

Acest tragic eveniment readuce în atenție riscurile utilizării sobelor în gospodăriile rurale, mai ales în perioada de vară.

Măsuri de prevenire recomandate de pompierii suceveni:

Sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă;

În faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;

Nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile.