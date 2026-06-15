Adelina Paiu a fost aleasă președinte al Organizației Femeilor Social Democrate Suceava

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Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) Suceava și-a ales noua conducere duminică, 14 iunie 2026, în cadrul Conferinței Județene de Alegeri, la care au participat aproximativ 600 de femei social-democrate din toate colțurile județului.

Adelina Paiu, consilier local, a fost aleasă președinta OFSD Suceava, cu moțiunea „Din inimă pentru oameni. Prin armonie, încredere și colaborare”.

La eveniment au fost prezenți Gheorghe Șoldan – președintele PSD Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Simona Bucura-Oprescu – deputat și președinta OFSD la nivel național, Maria Lazăr – secretar general OFSD, parlamentari, primari, vicepreședinți ai CJ Suceava, consilieri județeni și locali, precum și invitați din județele învecinate.

„Le mulțumesc colegelor mele pentru încrederea acordată și pentru energia pe care au adus-o la Conferința Județeană de Alegeri. Pentru mine, această funcție este o responsabilitate pe care mi-o asum cu seriozitate, ca femeie, ca mamă a trei copii și ca om care crede că politica trebuie făcută cu grijă față de oameni”, a declarat Adelina Paiu după alegere.

Noua președintă și-a exprimat dorința ca OFSD Suceava să rămână o echipă unită, în care femeile cu experiență să sprijine tinerele care vin din urmă, iar fiecare organizație locală să se simtă ascultată și susținută.

La rândul său, Gheorghe Șoldan a subliniat importanța implicării femeilor în viața politică și administrativă a județului: „În PSD Suceava avem doamne care reprezintă județul în Parlament, avem doamne primar, viceprimar, consilier județean și zeci de doamne consilier local. Sunt femei care muncesc serios în comunitățile lor și care demonstrează, prin fapte, că administrația se face cu implicare, echilibru și responsabilitate. Îmi doresc să promovăm mai multe femei în politică și administrație.”

Prezența femeilor în PSD Suceava

3 primari femei : Maria Tomescu (Baia), Violeta Tăran (Berchișești) și Maria Pleșca (Voitinel);

: Maria Tomescu (Baia), Violeta Tăran (Berchișești) și Maria Pleșca (Voitinel); 4 viceprimari femei ;

; 4 consiliere județene ;

; 95 de consiliere locale.

Noua echipă a OFSD Suceava își propune să intensifice implicarea în comunități, să ofere sprijin concret femeilor care doresc să intre în administrație și politică și să atragă un număr cât mai mare de tinere.

PSD Suceava felicită noua conducere a OFSD și îi urează Adelinei Paiu și echipei sale mult succes în îndeplinirea misiunii asumate.