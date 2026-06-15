Rugby pentru Toți încheie ediția a IX-a cu un podium național: 60 de tineri din Gura Humorului, campioni la disciplină și performanță

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Programul „Rugby pentru Toți” a încheiat cu succes cea de-a IX-a ediție, demonstrând încă o dată că sportul poate fi un adevărat vector de schimbare în viața tinerilor din Bucovina.

După nouă luni intense de antrenamente, competiții și activități educaționale, implementate de Fundația Te Aud România cu sprijinul Fundației Dacia pentru România, BCR și Rentrop & Straton, 60 de tineri cu vârste între 12 și 18 ani au reușit performanțe remarcabile, atât pe teren, cât și în dezvoltarea lor personală.

Echipa U14 a Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului a obținut locul III național în cadrul etapei finale a Circuitului Național de Mini Rugby 2026, desfășurată la Baia Mare în perioada 5-7 iunie. Pe parcursul întregului sezon, tinerii rugbiști au participat la 363 de antrenamente, 53 de meciuri oficiale, 12 sesiuni de pregătire fizică, 19 workshopuri de psihologie sportivă și 3 module de nutriție sportivă. De asemenea, au beneficiat de cursuri de limba engleză și consiliere vocațională.

„Această ediție a ridicat nivelul rugbyului din Gura Humorului, ajutând la creșterea performanței echipei, cât și la dezvoltarea pe plan individual și profesional a tinerilor jucători”, a declarat Andrei Varvaroi, directorul Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului și coordonator sportiv al programului.

Pe lângă rezultatele sportive, proiectul a organizat 26 de evenimente demonstrative și antrenamente deschise pentru comunitate, implicând părinți, profesori și localnici.

Gabriela Andronache, fondatoarea Fundației Te Aud România, a subliniat impactul pe termen lung al inițiativei: „Sportul pentru impact social este încă în plină construcție în România. Anul acesta marcăm 9 ediții în care rugby-ul devine un vector al mobilității sociale. Suntem mândri să numărăm peste 100 de povești construite în toți acești ani.”

Programul a fost susținut și de Fundația Dacia pentru România prin programul „Mobilitatea Contează”. Cătălina Murariu, director executiv al fundației, a precizat: „Rugby pentru Toți a adus în Gura Humorului resurse pe care mulți copii le au ca pe un dat: sprijin psihologic, educație despre nutriție, orientare vocațională și șansa de a concura la nivel național. Sportul, când este însoțit de resursele potrivite, devine un instrument real de mobilitate socială.”