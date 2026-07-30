Direcția Județeană de Mediu Suceava: Calitatea aerului în județ, în limitele legale. Depășiri ocazionale la PM10 doar în sezonul rece, din cauza încălzirii locuințelor

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Direcția Județeană de Mediu Suceava a prezentat joi, 30 iulie 2026, în ședința Colegiului Prefectural, o informare detaliată privind situația calității aerului la nivelul județului, principalele surse de poluare, zonele cu risc de depășire a valorilor-limită și măsurile necesare pentru respectarea parametrilor legali.

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, județul Suceava se încadrează în regimul A de evaluare pentru particulele PM10 și PM2,5 (necesită măsurători în puncte fixe), regimul B pentru dioxidul/oxizii de azot, benzen și monoxid de carbon, și regimul C pentru ceilalți poluanți (dioxid de sulf, metale grele, benzo(a)piren).

Stațiile de monitorizare

În județ funcționează patru stații fixe din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA):

SV-1 – fond urban, amplasată la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava;

– fond urban, amplasată la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava; SV-2 – tip industrial, la Grădinița nr. 12 din cartierul Cuza Vodă, Suceava;

– tip industrial, la Grădinița nr. 12 din cartierul Cuza Vodă, Suceava; SV-3 – tip trafic, în orașul Siret, pe drumul E85;

– tip trafic, în orașul Siret, pe drumul E85; EM-3 – fond regional european (Programul EMEP), situată la Poiana Stampei. Aceasta a fost oprită temporar din iulie 2023 din cauza echipamentelor defecte. În iulie 2026 au fost înlocuite cabina și analizoarele, stația urmând să fie repusă în funcțiune după finalizarea testelor.

Rezultatele monitorizării (ianuarie 2025 – iunie 2026)

Particule în suspensie PM10 și PM2,5

În anul 2025, concentrațiile medii anuale de PM10 s-au situat sub valoarea limită de 40 µg/m³: 16,46 µg/m³ la SV-1, 22,83 µg/m³ la SV-2 și 23,63 µg/m³ la SV-3.

Numărul de depășiri ale valorii limită zilnice (50 µg/m³, maxim 35 pe an) a fost redus: în 2025 – o depășire la SV-1, 15 la SV-2 și 17 la SV-3. În primul semestru al anului 2026 s-au înregistrat 5, 7, respectiv 10 depășiri. Acestea au apărut aproape exclusiv în sezonul rece (ianuarie-martie, noiembrie-decembrie), când emisiile de la instalațiile de încălzire individuală și centralizată se acumulează în condiții de inversie termică, calm atmosferic și lipsa precipitațiilor.

Pentru PM2,5 (monitorizat doar la SV-1), media anuală din 2025 a fost de 9,59 µg/m³, mult sub limita de 25 µg/m³.

Dioxid de azot (NO₂) Valorile maxime orare s-au menținut sub pragul de 200 µg/m³, iar mediile anuale din 2025 au fost de 18,08 µg/m³ (SV-1), 16,58 µg/m³ (SV-2) și 24,97 µg/m³ (SV-3), sub limita anuală de 40 µg/m³.

Monoxid de carbon (CO) Concentrațiile maxime zilnice ale mediilor mobile de 8 ore au fost mult sub limita de 10 mg/m³, atât în 2025, cât și în primul semestru din 2026.

Surse de poluare și măsuri propuse

Principalele surse antropice de particule și precursori sunt traficul rutier, instalațiile de ardere a combustibililor fosili și biomasei (în special cele rezidențiale pe combustibili solizi), procesele industriale, șantierele și depozitele de deșeuri.

Direcția Județeană de Mediu a prezentat un set de măsuri pentru reducerea concentrațiilor de PM10 și PM2,5, grupate pe domenii:

Trafic : zone cu emisii reduse, transport public electric/hibrid, piste de biciclete, interzicerea staționării cu motorul pornit, semaforizare inteligentă;

: zone cu emisii reduse, transport public electric/hibrid, piste de biciclete, interzicerea staționării cu motorul pornit, semaforizare inteligentă; Încălzirea locuințelor : interzicerea sobelor vechi pe lemne și cărbune, subvenții pentru pompe de căldură și centrale eficiente, controlul arderilor ilegale de deșeuri;

: interzicerea sobelor vechi pe lemne și cărbune, subvenții pentru pompe de căldură și centrale eficiente, controlul arderilor ilegale de deșeuri; Industrie : filtre HEPA/electrofiltre, monitorizare continuă a emisiilor, bariere verzi;

: filtre HEPA/electrofiltre, monitorizare continuă a emisiilor, bariere verzi; Șantiere : udarea solului, acoperirea materialelor pulverulente, spălarea roților camioanelor;

: udarea solului, acoperirea materialelor pulverulente, spălarea roților camioanelor; Spații verzi : plantarea de arbori cu frunziș dens, perdele forestiere, întreținerea spațiilor verzi;

: plantarea de arbori cu frunziș dens, perdele forestiere, întreținerea spațiilor verzi; Deșeuri și măsuri administrative: interzicerea arderii deșeurilor în gospodării, planuri de calitate a aerului, amenzi și educație publică.

Directorul Direcției Județene de Mediu Suceava, Maria Mădălina Siminiuc, a subliniat că, deși valorile medii anuale se mențin sub limitele legale, depășirile sezoniere ale PM10 în perioadele cu încălzire intensă și condiții meteorologice nefavorabile necesită măsuri continue de reducere a emisiilor, în special din sursele rezidențiale și din trafic.